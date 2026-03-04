В Долгопрудном подписали соглашение о развитии наукограда

Совет директоров предприятий и организаций Долгопрудного 3 марта подписал соглашение о взаимодействии по реализации стратегии развития наукограда. Документ закрепляет сотрудничество администрации и градообразующих предприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание совета директоров прошло на территории ХМСЗ. Главной темой стало присвоение Долгопрудному статуса наукограда.

Глава округа Олег Сотник отметил, что в городе расположен МФТИ — флагман отечественной науки. По его словам, при поддержке губернатора, правительства Московской области и Союза развития наукоградов муниципалитет последовательно шел к получению высокого статуса.

«На территории города расположен знаменитый Физтех, без сомнения, флагман отечественной науки. И в его фарватере Долгопрудный при поддержке губернатора, правительства Московской области и Союза развития наукоградов шел к этому высокому статусу», — сказал Сотник.

Он добавил, что в рамках стратегии развития наукограда округ планирует участвовать в федеральных программах по повышению уровня школьного образования и модернизации инфраструктуры. Также предполагается активное сотрудничество с другими наукоградами и внедрение их лучших практик.

Соглашение о взаимодействии подписали глава округа Олег Сотник, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, генеральный директор «Московского речного пароходства» Андрей Косыгин, а также руководители ДНПП, ДКБА, НИОПИК и ЦАО.

На заседании представили концепции создания инновационного технологического центра «Долина Физтеха» и развития системы водного пассажирского транспорта. Руководитель АНО «Долгопрудный рядом» Мария Аббакумова рассказала о поддержке семей участников СВО.

В завершение участники обсудили перспективы промышленного и профориентационного туризма в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.