В Долгопрудном оздоравливают пруд в Шереметьево с помощью бактерий

Пруд возле Покровского храма в Шереметьево 13 октября прошел третий этап очистки. В воду внесли новую партию бактерий, которые будут уничтожать донные отложения в течение холодного сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К лету 2026 года пруд возле Покровского храма в Шереметьево в Долгопрудном зарос илом и водорослями. Из-за обильного цветения поверхность воды практически не просматривалась. После обращения жителей в администрацию в июне начались работы по оздоровлению экосистемы, рассчитанные на несколько лет.

Первым этапом стала ручная очистка во время июньского субботника. Жители микрорайона, представители администрации и МБУ «Благоустройство» собрали и вывезли более 150 мешков водорослей. Затем специалист подрядной организации добавил в воду бактерии, подавляющие рост растительности.

«В результате повысилась прозрачность воды и уровень кислорода в ней, а объем водорослей снизился», — рассказала начальник отдела экологии администрации Долгопрудного Татьяна Шмырко.

13 октября провели третий этап очистки: в пруд внесли новую партию бактерий. На протяжении холодного сезона они будут уничтожать донные отложения, которые служат питательной средой для растений.

Весной экологи оценят состояние водной экосистемы. По результатам анализа примут решение о дальнейших действиях.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

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