В Долгопрудном открыли памятник детям войны и труженикам тыла

В сквере имени Долгова в Долгопрудном в среду прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. У мемориала «Скорбящая мать» состоялось открытие памятника детям войны и труженикам тыла, приуроченное к этой дате. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К участникам мероприятия — ветеранам, военнослужащим, жителям города — обратился глава округа Долгопрудный Олег Сотник.

«Сегодня очень важный день в истории нашей страны и всего мира. 80 лет назад закончилась самая кровопролитная война, унесшая миллионы жизней. Война, за победу в которой мы благодарны советскому солдату. Но мы гордимся и помним тех, кто трудился в тылу, отдавая все фронту», — сказал Олег Сотник.

Победа ковалась не только на фронте. В тылу помогали ее приближать женщины, старики и дети. Они строили оборонительные укрепления, выпускали оружие, одевали и кормили армию. Увековечить их подвиг в Долгопрудном предложили краеведы и общественники округа.

Памятную плиту торжественно открыли глава округа Олег Сотник и председатель общественной организации «Дети войны» Долгопрудного Татьяна Кулдуева. Прошла минута молчания. К подножию мемориала все присутствующие возложили цветы.

В сквере им. Долгова также увековечена память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и пропавших без вести на полях сражений. Никто не забыт!

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.