В Долгопрудном организуют четыре площадки для запуска фейерверков на праздники

В Долгопрудном подготовили четыре безопасных места для запуска пиротехники в новогодние и рождественские праздники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном на новогодние и рождественские праздники организуют четыре площадки для безопасного запуска фейерверков. Места расположены в Центральном парке Победы, парках на улицах Молодёжная и Парковая, а также в зоне между остановочным пунктом для водного транспорта и причалом на канале имени Москвы в Водниках.

Площадки будут ограждены сигнальной лентой и обозначены табличками для безопасности жителей. В администрации напоминают, что пиротехника представляет опасность и может привести к травмам или пожарам.

Жителям советуют приобретать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах и внимательно изучать инструкцию перед использованием. Также долгопрудненцев призывают задуматься о необходимости салютов, чтобы праздник прошёл без происшествий и несчастных случаев.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.