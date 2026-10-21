В Долгопрудном обсудили условия соцконтракта для участников спецоперации

Круглый стол прошел в центре поддержки участников СВО и их семей на Московском шоссе, д. 59. Инициатором выступила социальный координатор федерального фонда «Защитники Отечества» в Долгопрудном Валентина Симонян. Во встрече участвовала представитель регионального отделения фонда Юлия Шмелева. Главной задачей стала практическая помощь бойцам в трудоустройстве.

Участники обсудили условия оформления социального контракта. С 1 января 2026 года демобилизованные участники СВО могут получить до 350 тыс. рублей на бизнес, самозанятость или обучение. Два человека уже выразили готовность оформить соцконтракт. Еще один боец захотел пройти обучение на водительскую категорию C.

На встрече также рассмотрели возможности трудоустройства. Фонд «Защитники Отечества» взаимодействует с 70 предприятиями и организациями Подмосковья, готовыми принимать участников СВО на работу. Из-за высокого спроса такие круглые столы планируют проводить регулярно, в том числе в других муниципалитетах региона.

Военнослужащие, ветераны СВО и их близкие могут обратиться за поддержкой в центр поддержки участников СВО и их семей Долгопрудного по телефону +7 (999) 353-89-01, в отделение фонда «Защитники Отечества» — +7 (966) 179-82-09, в ассоциацию ветеранов СВО горокруга — +7 (917) 546-86-67, vk.com/club235926760. Все организации находятся по адресу: Московское шоссе, д. 59.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.