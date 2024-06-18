В Долгопрудном наградили медиков, помогавших жертвам трагедии в «Крокус Сити Холл»

Цель фестиваля — привлечь внимание к героизму и нелегкому труду медицинских работников, в особенности тех, кто каждый день помогает нашим бойцам на передовой, кто спасал жизни пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холл».

«Все эти тяжелые события еще раз указывают на то, что самое время переосмыслить великую миссию и по-должному оценить вклад врачей в сегодняшнюю Россию. Важно, чтобы каждый медицинский работник был услышан, а его труд и героизм в экстренных ситуациях оценены на все 100 процентов. Эти люди день за днем помогают нашим детям и нашим военным, и порой именно врачи совершают настоящие чудеса. Особенную благодарность разрешите адресовать „Ясенкам“ (Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Ясенки, прим.). Я видела, как выстроена работа учреждения и как начинали буквально с нуля, собирались новые практики по реабилитации наших бойцов», — сказала председатель комиссии президиума генерального совета «Единой России»по работе с обращениями граждан, зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В рамках торжественной церемонии награждения медиков региона, подмосковный центр «Ясенки», в лице директора медучреждения, был удостоен одной из первых наград. В центре организован комплексный подход — помимо докторов, помощь ветеранам СВО оказывают юристы и психологи, материально-техническая база содержит в себе передовое оборудование.

Особой наградой удостоен фонд «Защитники Отечества». В конце прошлого года «Единая Россия» и Фонд объединили усилия для оказания помощи участникам и ветеранам СВО. В Московской области филиал фонда «Защитники Отечества» работает в Красногорске, а обратившиеся туда бойцы и семьи могут стабильно получают все возможные меры поддержки: консультационную, юридическую, психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, помощь по переобучению и трудоустройству.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В считанные часы после террористического акта, на базе фонда был развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим. Сюда стекалась вся важная информация для близких жертв трагедии, здесь же, по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, оказывалась адресная и консультационная помощь.

22 марта 2024 года группа вооруженных бандитов ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, а после в зрительный зал, где должен был состоятся концерт группы «Пикник». В результате теракта пострадали более 600 человек.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Московской области, депутат Государственной Думы Алла Полякова рассказала, что для проведения фестиваля Долгопрудный был выбран не случайно.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Врачи из Долгопрудного одни из первых принимали участие в спасении пострадавших от страшного теракта. Мы очень горды за каждого врача, оказавшегося у стен концертного зала в тот страшный час. И именно эти люди сегодня главные герои нашего мероприятия. В день трагедии на месте работали 54 бригады Московской областной станции скорой помощи. Сотни врачей скорой помощи из ближайших к месту трагедии округов Московской области, города Москвы моментально пришли на помощь пострадавшим. В больницы, не дожидаясь особых распоряжений и каких-то команд, приезжали врачи, находящиеся в отпусках или на выходном», — отметила Полякова.

Обращаясь к медикам региона, собравшимся в Юсуповском сквере Долгопрудного, министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул, что только люди с огромным сердцем и большой ответственностью становятся врачами. Быть медиком — поистине Божий промысел.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Случайных людей в медицине не бывает — это призвание. Я от души поздравляю всех коллег с нашим профессиональным праздником, желаю, прежде всего, мира и благополучия. И, конечно, в этот день мы вспоминаем то страшное событие, которое произошло 22 марта. Все мы были на месте катастрофы буквально в первые минуты. И я помню работу коллег из красногорской и химкинской больницы, где мы были вместе с Министром здравоохранения Российской Федерации. Эти люди настоящие бойцы и герои. У меня даже нет слов, чтобы выразить те слова признательности, которые на самом деле я испытываю», — подчеркнул Сапанюк.

Депутат Госдумы, член «Единой России Ирина Роднина добавила, что она с детства понимает, насколько профессия медика тяжелый и ответственный труд — ее мама была военным фельдшером.

«Мы всегда знаем, что, когда наступают какие-то очень ответственные моменты, вы встаете первыми на защиту человека, на защиту страны и на защиту нашей жизни. Лично я обязана именно врачам за свою карьеру в спорте. У меня в детстве был туберкулез и проблемы с сердцем. А благодаря грамотным специалистам, которые направили меня, помогли встать на дорогу здорового образа жизни, я стала другим человеком. И ваша поддержка чувствуется на протяжении всей жизни. Именно врач — первый человек, кого мы встречаем, появляясь на свет. Вы с нами, когда нам больно и тяжело, а мы безгранично благодарим вас за наши жизни и здоровье», — поздравила медиков Роднина.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В рамках мероприятия региональная общественная приемная Московской области совместно с министром здравоохранения Подмосковья и депутатами Госдумы прошли приемы граждан по вопросам медицины. Обращения заявителей касались получения направлений, помощи в проведении операций и многого другого. Каждое обращение было взято на контроль. Для всех желающий также работала бесплатная юридическая помощь.

Мероприятие завершилось концертной программой с выступлением артистов Российской эстрады Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, также были организованы, мастер-классы и конкурсы, долгопрудненское городское отделение московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» представило интерактивный стенд, знакомящий с деятельностью организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.