В Долгопрудном наградили лучших новогодних оформителей

В Долгопрудном состоялось награждение призеров и победителей ежегодного городского конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов, а также дворов, частных домовладений и их прилегающих территорий. Торжественное мероприятие прошло в ДК «Вперед», провела его первый заместитель главы городского округа Долгопрудный Светлана Курсова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз на конкурс, который проходил в нашем городе с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года, было подано 42 заявки по нескольким номинациям. В итоге лучшими были признаны 27 оформительских работ.

«Рада приветствовать всех вас и поблагодарить за прекрасное отношение к своей малой Родине. За то, что вложили свои силы, умение и старание в праздничное украшение округа. В этом году мы искренне были удивлены новшествами, подходами, оригинальностью оформленных вами объектов. Поэтому комиссии было очень сложно выбрать лучших среди прекрасных работ. Спасибо всем огромное!» — обратилась к участникам конкурса Светлана Курсова.

Среди победителей — предприятия и учреждения Долгопрудного, образовательные организации, индивидуальные предприниматели и жители округа. Многие из них участвуют постоянно, а кто-то проявил свои дизайнерские таланты впервые.

Лучшим новогодним оформителям были вручены дипломы и сертификаты на получение заслуженного денежного приза. Напомним, общий призовой фонд конкурса составил 605 тыс. руб!

Дипломы за участие и памятный подарок также получили те, кто не занял призовых мест, но сделал свой вклад в общее дело украшения города.

Итак, победителями стали:

в номинации «Новогоднее настроение» — АО «Хлебниковский машиностроительный-судоремонтный завод»;

в номинации «Волшебный калейдоскоп» — школа № 16 и школа № 14;

в номинации «Новогодний серпантин» — ООО «Город»;

в номинации «Чудеса зимы» — ФСК «Салют»;

в номинации «Сказка и быль» — Новикова Анастасия, Воробьева Татьяна;

в номинации «Мой зимний дворик» — Селезнева Анастасия;

в номинации «Новогодний сюрприз» — школа № 11.

Ознакомиться с полным списком победителей и призеров конкурса можно по ссылке https://clck.ru/3GEsLr.

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