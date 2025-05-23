В Долгопрудном юным жителям торжественно вручили паспорта

Поздравил ребят с важным событием временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Олег Сотник.

«Сегодня один из самых значимых дней в вашей жизни — вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. И от того, как вы будете относиться к задачам, которые перед вами будут вставать, зависит будущее. Я уверен, что у вас все получится. Вы — представители самой замечательной страны мира!» — сказал Сотник.

Вместе с паспортом дети получили брошюру Конституции РФ и сувениры с символикой Долгопрудного. А в качестве музыкального подарка для всех прозвучала песня о Родине.

В этом году в Долгопрудном прошли 5 торжественных церемоний, на которых паспорта были вручены 68 ребятам.

При подаче документов в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое желание или отказ в получении документа в торжественной обстановке. По телефону, указанному в анкете, сотрудники МФЦ сообщают заблаговременно о времени и месте церемонии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.