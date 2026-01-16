В Долгопрудном готовят иордани для Крещенских купаний у храма Спаса Нерукотворного

В Котово, у храма Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, 16 января началась подготовка к Крещенским купаниям: рабочие вырубают иордани, устанавливают площадки и ледовые украшения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Котово у храма Спаса Нерукотворного образа на улице Парковой, д. 1, рабочие вырубают во льду залива две иордани — отдельно для мужчин и женщин. Для погружения устанавливают деревянные площадки с удобными спусками. Из ледовых блоков творческая группа изготовит кресты для купелей и арку, чтобы создать праздничную атмосферу.

На месте оборудуют две теплые раздевалки и палатку с горячим чаем и выпечкой. Подготовительные работы завершатся к вечеру 18 января. После праздничного богослужения в храме, которое начнется в 17:00, верующие Крестным ходом придут к купелям для погружений. Организованные купания стартуют в 20:00.

Врачи советуют участникам взять резиновую обувь, полотенце и теплую одежду, сделать разминку перед погружением и быстро переодеться после выхода из воды. За безопасностью будут следить полиция, администрация, МЧС, Народная дружина и медики.

Организованные купания завершатся в 18:00 19 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.