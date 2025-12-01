В Долгопрудном для ветеранов СВО и их семей провели экскурсию на фабрике мороженого

В подмосковном Долгопрудном состоялась экскурсия на фабрику мороженого в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали участники специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники экскурсии сами увидели, как рождается любимое лакомство, попробовали мороженое прямо с конвейера.

Участники СВО и их семьи узнали о работе предприятия, познакомились с производством и рабочими процессами, попробовали мороженое прямо с конвейера, а также узнали о вакансиях и условиях труда.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.