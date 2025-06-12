В Долгопрудном День России отметили фестивалем дружбы

В День России, Долгопрудный объединил Московскую область и всю страну. Центральный парк Победы округа стал площадкой проведения X Московского областного фестиваля национальных культур «Подмосковье — территория дружбы», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Организатором мероприятия выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации Долгопрудного. Со всего региона в наш город приехали представители различных национально-культурных объединений.

Поприветствовали гостей и участников праздника советник министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков, генеральный директор общественно-государственной организации «Ассоциация народов России», Герой России Александр Даркович, а также врип главы Долгопрудного Олег Сотник.

«Во все времена путь России был непростым и тернистым. Но всегда люди в нашей стране отличались силой и единством. Сейчас это проявляется особенно ярко. Мы создаем новую историю государства. Наши бойцы в зоне спецоперации героически сражаются за Родину. А мы все вместе им помогаем. И, уверен, вместе вновь победим! С праздником, россияне, с Днём любимой России!»

В парке развернулась интересная выставка. В специальных домиках-стендах можно было ознакомиться с предметами быта, искусства и народными промыслами России, Азербайджана, Армении, Татарстана, Белоруссии, Мордовии и других народностей. На каждой площадке угощали национальными блюдами и приглашали принять участие в мастер-классах. А ещё всех гостей фестиваля ждало угощение от полевой кухни — традиционная русская гречка, по-белорусски приготовленная картошка с мясом и ароматный восточный плов с горячим чаем!

Праздничная атмосфера царила повсюду. Яркие костюмы, задорные песни и танцы создавали неповторимый колорит. Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» в Долгопрудном, в котором приняли участие около 5 тысяч человек, напомнил о том, что Россия — многонациональная, великая и лучшая в мире страна!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.