В Долгопрудном более 700 подростков трудоустроят летом

Летняя трудовая кампания стартовала в Долгопрудном: во время школьных каникул планируется трудоустроить более 700 подростков от 14 до 18 лет. Ребята работают в сфере благоустройства, образования, медицины, культуры и промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этим летом долгопрудненские школьники совмещают отдых с работой и получают первый профессиональный опыт. Подростки задействованы в различных отраслях — от благоустройства до учреждений социальной сферы и предприятий города.

В МБУ «Благоустройство» сейчас работают 27 подростков. Они собирают мелкий мусор, красят малые архитектурные формы на детских площадках и удаляют несанкционированную рекламу. График работы — пять дней в неделю с 8:00 до 12:00. Заработная плата составляет 18 тысяч рублей в месяц.

Устроиться на работу можно по телефону +7 (926) 737-53-26, контактное лицо — Алена Андреевна. В администрации напомнили о необходимости пользоваться только официальными способами трудоустройства, поскольку предложения о подработке в социальных сетях могут быть связаны с мошенничеством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.