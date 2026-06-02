В Долгопрудном более 500 детей участвовали в акции ко Дню защиты детей

Праздничная акция «Рисуем окружающий мир и экологию» прошла в Центральном парке Победы в Долгопрудном в День защиты детей. К творческому мероприятию присоединились более 500 юных жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудный стал участником VI эколого-патриотической образовательной акции «Рисуем окружающий мир и экологию». С праздником детей поздравил заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, координатор акции Илья Ермаков.

«Очень хотим, чтобы на этой площадке вы творили. И показали нам, взрослым, как вы любите родную страну, Подмосковье и свой город. Рисуйте нашу природу, экологию, мир, своих питомцев, друзей и родных. Лучшие работы мы по достоинству оценим», — сказал Илья Ермаков.

В Центральном парке Победы дети рисовали на асфальте цветы, корабли, дома, школы и признания в любви родному городу. Участники делились идеями, помогали друг другу и вместе развернули большой российский флаг.

По итогам акции ребята получили мороженое, мыльные пузыри и другие подарки от администрации округа и губернатора Московской области. За организацию мероприятия грамотами областной Общественной палаты наградили первого заместителя главы округа Людмилу Иванову и заместителя главы округа Егора Бунтина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.