сегодня в 18:58

В Долгопрудном благоустраивают пешеходную дорожку к школе № 7

В Долгопрудном проводится благоустройство одной из пешеходных дорожек, ведущих к школе № 7. Этим путем — со стороны микрорайона «Бригантина», вдоль забора школы — после капитального ремонта дети идут в образовательное учреждение. Но дорожка была не приспособлена для этого — скользко и грязно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В четверг данную пешеходную зону отсыпали щебнем.

«Дорожку сделали широкой, длиной более 30 метров. Но это временная мера. В дальнейшем она будет заасфальтирована», — пояснил начальник Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа Долгопрудный Александр Громов.

Этот этап благоустройства сделает пешеходную зону еще более удобной и долговечной, обеспечив детям комфортный проход в школу.

Ранее в школе № 7 был проведет капитальный ремонт. Новый учебный год школьники начали в обновленном образовательном учреждении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.