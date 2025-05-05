В Долгопрудном благоустраивают новые «народные тропы»

В Долгопрудном продолжается обустройство «народных троп» — дорожек, которые протаптывают жители, сокращая себе путь. Для комфорта горожан стихийные пути благоустраивают и превращают их в цивилизованные пешеходные зоны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас работы идут сразу в нескольких местах. Среди них — локации вблизи социальных объектов.

Так, очертания пешеходной дорожки уже появились у гимназии № 13 со стороны дома № 10 по улице Молодежная. Идут работы на участках от Лихачевского шоссе, дом № 6 к. 1 до д/с «Антошка» и от Лихачевского шоссе, дом № 8 к. 1 до пешеходного перехода.

Всего же в этом году в городе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется построить 12 пешеходных дорожек.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации округа по ссылке clck.ru/3LcD4h.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.