сегодня в 16:12

В Долгопрудном 3 марта обсудили благоустройство и досуг старшего поколения

Оперативное совещание под руководством главы Долгопрудного Олега Сотника прошло 3 марта в округе. Участники рассмотрели реализацию проекта «Активное долголетие», планы по благоустройству на 2026 год и вопросы текущей работы служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Долгопрудного Олег Сотник провел очередное оперативное совещание с профильными заместителями, руководителями городских организаций и служб. Основное внимание уделили вопросам организации досуга жителей старшего возраста и развитию городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.