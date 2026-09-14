В Долгопрудном 25 тыс человек приняли участие в праздновании дня города

Жители и гости Долгопрудного 12 сентября приняли участие в мероприятиях, посвященных 69-летию города. Праздничные площадки работали в разных районах, а главной локацией стал Центральный парк Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудный 12 сентября отметил 69-летие. В праздничных мероприятиях, которые прошли в разных районах города, приняли участие около 25 тыс. человек.

Праздник начался с фестиваля колокольного звона в храме Спаса Нерукотворного Образа в Котово. В парке «Березовая роща» в Шереметьевском организовали семейную программу, а в Юсуповском сквере состоялся традиционный парад судов с участием более 40 экипажей. Также в городе прошел автомотопробег.

Главной площадкой стал Центральный парк Победы. Для гостей работали ярмарки, мастер-классы, выставки и городок здоровья, а на военно-патриотической площадке можно было разобрать автомат, примерить военную форму и сплести маскировочную сеть. На малой эстраде чествовали молодоженов, юбиляров семейной жизни, многодетные семьи и семьи участников СВО.

Вечером в парке выступили Александр Буйнов, Виктор Рыбин, группа KODI и DJ Грув. Безопасность обеспечивали полиция, Народная дружина, спасатели и бригада скорой помощи. В 2027 году Долгопрудный отметит 70-летие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.