В Долгопрудном 20 подростков получили первые паспорта

Подростки Долгопрудного 16 сентября получили первые паспорта на торжественной церемонии в ДК «Вперед», документы им вручили врио главы округа Сергей Иванов и председатель совета депутатов Дмитрий Балабанов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла 16 сентября в ДК «Вперед» в Долгопрудном. Документы получили 20 подростков.

Паспорта юным жителям округа вручили временно исполняющий полномочия главы Долгопрудного Сергей Иванов и председатель совета депутатов Дмитрий Балабанов. На мероприятии присутствовали родители, братья и сестры подростков.

«Желаю вам хранить в сердце и в мыслях любовь к своей стране и к своему городу, всегда верить в них и защищать. Ставьте перед собой амбициозные цели, не бойтесь мечтать и воплощать мечты в жизнь», — сказал Сергей Иванов.

Музыкальным подарком стала песня о взрослении в исполнении Марии Киндсфатер. В завершение церемонии участники сделали общее фото.

Подростки могут указать желание получить паспорт в торжественной обстановке при подаче документов в МФЦ. Для этого необходимо заполнить анкету и оставить номер телефона, после чего сотрудники центра сообщат время и место вручения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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