В Долгопрудном 18 подросткам вручили первые паспорта

Свой первый взрослый документ юные жители Долгопрудного получили в торжественной обстановке. Глава округа Олег Сотник поздравил школьников и отметил важность этого события в их жизни.

«Этот паспорт подтверждает, что вы стали взрослыми, ответственными гражданами России. Родители и страна сделали все, чтобы вы были счастливы. Теперь пришло время сделать так, чтобы ваши близкие и Родина гордились вами», — сказал Сотник.

С напутственными словами к подросткам также обратился председатель совета депутатов округа, руководитель фракции «Единой России» Дмитрий Балабанов.

«Вы — будущее нашей страны, от вас зависит дальнейшее процветание и развитие Родины. Будьте достойными гражданами России!» — подчеркнул он.

Вместе с паспортами школьникам вручили брошюры Конституции РФ и сувениры с символикой города. Церемонию украсило выступление солиста ДК «Вперед» Игоря Гололобова.

Всего в 2026 году в округе прошло пять подобных мероприятий, на которых паспорта получили 86 школьников. Чтобы принять участие в торжественной церемонии, необходимо отметить соответствующий пункт при заполнении анкеты в МФЦ. О месте и времени вручения участников информируют заранее.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.