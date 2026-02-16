В Долгопрудном 16 февраля задействовали 45 единиц техники для уборки снега

В Долгопрудном 16 февраля продолжается уборка снега и борьба с гололедом на фоне желтого уровня погодной опасности. Для расчистки дорог и общественных пространств привлечены 45 единиц техники и более 60 рабочих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье 16 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ожидающегося снегопада. В Долгопрудном продолжаются работы по уборке снега и обработке территорий противогололедными средствами.

На муниципальных дорогах задействованы 26 единиц техники и 15 человек, выполняющих ручную уборку. На региональных дорогах работают более 10 единиц техники и около 15 рабочих. МБУ «Благоустройство» обеспечивает уборку общественных пространств, тротуаров и дорожек с помощью 19 единиц спецтехники и 32 дворников.

Проводится очистка и обработка проезжей части, тротуаров, остановок, а также уборка урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог. Работы ведутся на улицах Молодежная, Нефтяников, Госпитальная, Гранитный тупик, Лихачевское шоссе и в других районах округа.

Жители могут сообщить о недочетах в уборке в оперативный штаб через Telegram, указав проблему и контакты для обратной связи. О результатах обращения сообщат дополнительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.