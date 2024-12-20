В Долгопрудном 15 юным жителям торжественно вручили паспорта

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 14:00

В Долгопрудном вручили паспорта юным жителям в торжественной обстановке. Мероприятие прошло в ДК «Вперед»». Свой первый взрослый документ получили 15 ребят, сообщила пресс-служба администрации городскогоокруга.

При подаче документов на оформление паспорта в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое желание или отказ в получении документа в торжественной обстановке. По телефону, написанному в анкете, сотрудники МФЦ сообщат заблаговременно о времени и месте вручения паспорта.

Юных жителей города и их родителей поздравил глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин:

«Мои искренние поздравления в этот памятный и знаковый день! Желаю юным гражданам страны успехов. Любите Россию, друзья, хорошо учитесь и трудитесь во благо нашей Родины!»

Паспорта ребятам торжественно вручили также депутат городского Совета депутатов Елизавета Ярцева и начальник миграционного пункта №2 ОВМ МУ МВД России «Мытищинское» капитан полиции Андрей Долгов.

Вместе с паспортом молодые россияне получили также сувениры с символикой Долгопрудного и Конституцию РФ.

На память об этом событии участники мероприятия сделали общую фотографию.

Для собравшихся в зале было подготовлено музыкальное поздравление.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.