В Долгопрудном 1 и 2 октября пройдет проверка системы оповещения

1 и 2 октября в подмосковном Долгопрудном будет проведена практическая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соответствии с планом-графиком проверок региональной системы оповещения населения Московской области (РСОН), комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области (КСЭОН) и муниципальных систем оповещения населения городских округов Московской области (МСОН) на 2024 год, утвержденным вице-губернатором Московской области Романом Каратаевым, с 1 по 2 октября 2024 года на территории Московской области проводится комплексная проверка готовности РСОН, КСЭОН и МСОН.

В связи с этим жителей городского округа Долгопрудный просят отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие. Никаких дополнительных обращений жителям в какие-либо организации не требуется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.