В доход РФ обратили имущество экс-зампредседателя Краснодарского краевого суда

В Краснодаре Ленинский районный суд вынес решение в пользу прокуратуры, постановив изъять в счет государства активы экс-заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края .

По итогам разбирательства суд постановил обратить в доход РФ незавершенный строительный объект и землю по улице Новороссийской в Краснодаре, недвижимое имущество, пакеты акций, денежные средства на банковских счетах, а также автотранспорт. Общая стоимость изъятого превышает 13 миллиардов рублей. Также в государственную собственность переходят 100% долей в уставном капитале пяти юридических лиц.

Помимо этого, судебным решением взысканы денежные средства, вырученные от продажи имущества, на сумму свыше 28 миллионов рублей, а также средства коррупционного происхождения в размере 2,2 миллиона долларов США.

Согласно материалам дела, в период с 2007 по 2018 год Николайчук, находясь на должностях судьи и зампредседателя Краснодарского краевого суда, участвовал в незаконном строительстве элитного жилого дома в Сочи. В качестве вознаграждения он получил от бывшего председателя того же суда Чернова две квартиры общей площадью более 300 квадратных метров в этом доме.

Также Николайчук скрывал доходы от коммерческой деятельности и легализовал как минимум 2,2 миллиона долларов, направив эти средства на строительство торгово-офисного центра на Новороссийской улице в Краснодаре.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.