В Дмитровском техникуме прошли областные соревнования по аварийно-спасательным работам

На базе Дмитровского техникума состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ среди обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений Московской области. Мероприятие прошло в память о выпускнике техникума Георгии Гаманцеве, погибшем при исполнении воинского долга, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония открытия собрала не только участников и гостей, но и близких Георгия — его мать Марию Александровну и бабушку Наталью Владимировну. Они выразили благодарность организаторам за то, что имя их сына и внука продолжает вдохновлять молодых спасателей.

Целью соревнований стало выявление сильнейших команд студентов-спасателей, способных эффективно действовать в условиях завала, оказывать первую помощь и эвакуировать пострадавших. Участники продемонстрировали не только профессиональные навыки, но и физическую выносливость, слаженность работы в команде и морально-психологическую стойкость.

Жюри отметило высокий уровень подготовки всех участников, их умение действовать в сложных условиях и применять современные методики спасения. На основании равного уровня подготовки и выдающихся результатов всех участников, было принято решение не распределять призовые места.

«Такие соревнования — не просто проверка навыков, а важная часть патриотического воспитания и дань уважения тем, кто отдал жизнь за Родину. Подвиг Георгия Гаманцева напоминает нам, что настоящие герои живут среди нас», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Георгий Гаманцев окончил Дмитровский техникум по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», был призером Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2022» по компетенции «Спасательные работы». После службы в армии он планировал вернуться в альма-матер, чтобы обучать будущих спасателей, но в мае 2024 года геройски погиб в Белгородской области, прикрыв собой товарища.

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«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.