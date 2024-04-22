В Дмитровском техникуме прошел день открытых дверей

Дмитровский техникум распахнул свои двери для родителей и школьников 8-9 классов в рамках единого дня открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Торжественная часть состоялась в актовых залах — с приветственными словами к школьникам и родителям обратилась директор техникума Ирина Александровская. Она рассказала о материально-техническом обеспечении, обновленных мастерских и лабораториях и взаимодействия с работодателями.

В рамках единого дня прошло родительское собрание потенциальных абитуриентов. Родителям представили все направления обучения в техникуме, особое внимание было уделено программам федерального проекта «Профессионалитет» — Дмитровский техникум является базовой организацией кластера «Правоохранительная сфера и управление», а также сетевой организацией в кластерах «Туризм и сфера услуг» и «Машиностроение». Перед собравшимися выступили представители работодателей. Для школьников были проведены профессиональные пробы по различным специальностям и профессиям: мастер-классы проводились преподавателями и амбассадорами профессионалитета.

В рамках единого дня открытых дверей школьники посетили единую дежурно-диспетчерскую службу и аварийно-спасательную службу Дмитровского городского округа, пожарно-спасательную часть.

Ребята смогли пообщаться с настоящими спасателями и пожарными — героями, совершающими ежедневные подвиги при спасении людей в экстремальных ситуациях, сами попробовали работать на спасательном оборудовании, увидели вблизи настоящую пожарную машину. Психологические профориентационные тесты позволили школьникам узнать наиболее подходящую для каждого профессиональную сферу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.