Благоустройство зоны отдыха у ДК «Керамик» в поселке Некрасовский подходит к концу. Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов осмотрел территорию вместе с жителями, заместителями и руководителями профильных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Некрасовского в целом положительно оценили благоустройство сквера у ДК «Керамик», но спросили о детских игровых элементах, озеленении и отводе дождевой воды. Представитель ООО «Сириус Артис групп» пояснил, что качели и другие малые формы для детского отдыха уже привезли и вскоре установят. Подрядчик сделал дренажные отводы и высаживает кустарники.

Заместитель главы округа Юрий Головков предложил вместе с жителями посадить деревья в канун Дня Победы. Участники обхода поддержали инициативу. Михаил Шувалов попросил подрядчика установить перила на тротуаре со стороны улицы Некрасова, где есть уклон, для удобства маломобильных граждан.

У сданной новостройки № 45 на улице Заводской обсудили задержку переселения из аварийного жилья из-за финансовых трудностей застройщика «Гефест».

«Мы уже работаем над этим, документы находятся в судах, вопрос держит на контроле мой заместитель Екатерина Швец», — сказал Михаил Шувалов.

Жители поблагодарили главу за недавно обустроенный по их просьбе тротуар вдоль Заводской улицы. На улице Льва Толстого Шувалов поговорил с детьми об учебе и каникулах. Ребята попросили закрасить граффити на детской и спортивной площадках. Рисунки планируют убрать в ближайшее время.

Во время обхода жители указали места, где нужно восстановить освещение, отвести воду и проложить тротуары, а также пожаловались на управляющую компанию. Все обращения внесли в протокол.

Обход продолжался более трех часов. Жители отметили, что Шувалов стал первым главой округа, который не только выслушал их, но и вместе с ними осмотрел поселок. Глава поблагодарил участников за инициативность и пообещал не оставить без внимания ни одно обращение.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.