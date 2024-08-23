В Дмитровском округе выявлен новый объект архелогии

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В перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия «Культурный слой города Дмитрова (Участок 2), XV–XIX вв.» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Объект представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории в первой половине XV–XIX вв.

В ходе работ были обнаружены археологические предметы предметы — изделия из железа и фрагменты изделий из цветного металла XV–XIX вв., фрагменты фарфоровых и стеклянных сосудов XIX в., керамических изразцов, керамических сосудов XV–XIX вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.