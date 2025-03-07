В Дмитровском округе выбрали педагога 2025 года

На церемонии присутствовали конкурсанты и директора образовательных учреждений округа.

В этом учебном году в конкурсе приняли участие 12 педагогов, каждый из которых прошел через несколько этапов: визитная карточка, проведение урока с учениками другой школы, мастер-класс, участие в педагогическом совете и дискуссия за круглым столом с начальником управления образования. Для всех участников конкурс стал не только возможностью проявить свои профессиональные качества, но и открыть новые горизонты, а также с честью представить свою школу.

Победитель муниципального этапа конкурса будет защищать честь Дмитровского округа на областном этапе конкурса «Педагог года — 2025».

«Когда говорят, что роль педагога стала менее значимой — это неправда. Педагогов любят, ценят и уважают. Вы с достоинством несете свое призвание, к вам прислушиваются, и на вас держится будущее. Ведь именно вы воспитываете и учите детей, которые станут опорой нашего общества», — приветствовала участников конкурса начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова.

Татьяна Владимировна также провела церемонию награждения. Каждый участник получил диплом, а победители — специальные призы.

Первое место разделили учитель музыки Яхромской средней общеобразовательной школы № 1 Наталия Саламатина и учитель начальных классов Деденевской школы Альфия Клюшник. Второе место занял учитель физкультуры Дмитровской школы № 10 Владимир Антонов.

«Конкурс «Педагог года — 2025» доказал, что профессия учителя — это не просто работа, а настоящее призвание, требующее многих знаний и любви к детям. Каждый участник продемонстрировал не только высокий уровень профессионализма, но и искреннюю любовь к своему делу. Я горжусь, что в нашем округе работают такие талантливые педагоги», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.