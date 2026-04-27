В Дмитровском округе усилят меры безопасности к Дню Победы

Заседание антитеррористической комиссии прошло 24 апреля в Дмитровском муниципальном округе. Участники обсудили меры безопасности во время празднования Дня Победы и работу служб в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание провел первый заместитель главы муниципалитета Евгений Тертышников. Главной темой стало обеспечение безопасности во время торжеств, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью Алексей Маслов представил программу мероприятий. Он отметил, что все события организуют в строгом соответствии с рекомендациями федеральной службы безопасности и органов военного управления. Представитель управления МВД «Дмитровское» доложил о мерах по охране общественного порядка в местах проведения праздника.

На заседании также обсудили профилактику терроризма в информационном пространстве и молодежной среде, а также антитеррористическую защищенность социальных объектов. Речь шла о школах, больницах, детских садах, учреждениях культуры и религиозных организациях. Проверено их соответствие требованиям законодательства и рекомендациям федеральных органов.

«День Победы — главный праздник для нашей страны. Мы обязаны сделать все, чтобы он прошел спокойно, торжественно и безопасно для каждого участника. Все службы получили четкие задачи. Безопасность людей — наш абсолютный приоритет», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Он подчеркнул, что по каждому вопросу приняты конкретные решения, а все службы будут работать в усиленном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.