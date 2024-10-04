В Дмитровском округе специалисты ведут ремонт памятника участникам СВО

По распоряжению главы Дмитровского городского округа было принято решение отремонтировать памятник героям, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны в селе Рогачево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятник на площади Осипова — символ преемственности поколений, знак уважительного отношения к своим предкам. Здесь на гранитных плитах высечены имена их отцов, дедов и прадедов, сделавших все возможное и невозможное ради общей Победы над фашизмом. У подножия памятника захоронены останки красноармейца Берната Николая Петровича, погибшего в декабре 1941 года при освобождении села Рогачево и его окрестностей.

Сейчас полным ходом идут ремонтные работы, их ведет предприятие «Монолитстрой», которое на протяжении многих лет оказывает шефскую помощь в сохранении объектов воинской славы на территории округа.

Специалисты уже демонтировали старую плитку, удалили рассыпающийся слой бетона под ней, заново залили основание памятника и приступили к работам по облицовке объекта искусственным камнем. По завершению ремонта обелиска будут выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей территории — выложена новая брусчатка, отремонтированы ступени и другие элементы.

В 2025 году торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, пройдут у обновленного памятника.

«Мы, жители Рогачево, с удовольствием наблюдаем за продвижением работ по ремонту нашего памятника. Видим, что специалисты работают хорошо, все работы выполняют качественно. Очень благодарны, что наш памятник будет приведен в полный порядок, потому что он дорог каждому жителю села!» — поделилась жительница села Рогачево.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.