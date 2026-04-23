В Дмитровском округе разъяснили ситуацию с землями у КП Журавли

Администрация Дмитровского округа прокомментировала сообщения о продаже участков в зоне КРТ-119, установленной в августе 2025 года. Власти заявили, что изъятие земли и снос домов не планируются, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зону комплексного развития территорий КРТ-119 утвердили постановлением администрации Дмитровского муниципального округа 7 августа 2025 года. При этом еще в феврале собственник участка с кадастровым номером 50:04:0120111:9, расположенного в границах будущей зоны, разделил его на несколько участков и начал их продажу.

По информации администрации, покупателей не уведомили о нахождении земли в границах КРТ. Продажи продолжились и после утверждения зоны в августе, при этом, как отмечают жители, продавец не сообщал о новом статусе территории.

«Изъятие земельных участков у собственников, чья земля попала в зону КРТ-119, не предусмотрено. Никаких решений о сносе уже построенных домов нет и не планируется», — заявили в администрации округа.

Власти совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области прорабатывают вопрос об исключении разделенной территории из состава КРТ-119. По данным администрации, это позволит снять спорный статус и сохранить права собственников.

Жителям, чьи участки оказались в границах зоны, рекомендовали обращаться в администрацию округа за индивидуальными консультациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.