В Дмитровском округе провели выездную встречу с Минздравом

Выездная администрация с участием представителей министерства здравоохранения Московской области прошла 3 июня в Дмитрове. Жители смогли задать вопросы о работе медучреждений и пройти диспансеризацию в мобильном пункте рядом с филиалом «ДЗФС» ЦДК «Созвездие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместитель министра здравоохранения Московской области Наталия Говорушкина и советник министра Юрий Радионов. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул важность открытого диалога по вопросам медицины.

«Важно открыто и в формате диалога обсуждать вопросы, связанные с такой важной сферой, как здравоохранение. Уверен, сегодняшняя встреча пройдет конструктивно и позволит выработать пути решения тех сложностей, которые есть в медицине», — отметил Михаил Шувалов.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян сообщил, что за последние пять лет крупнейшее медучреждение округа, обслуживающее почти 170 тысяч человек, модернизирует подразделения, проводит ремонты и закупает оборудование. Кадровый вопрос решают через целевое обучение: более 100 студентов поступили в медвузы и колледжи по направлению больницы, в этом году к работе приступят 8 врачей и 11 медсестер. Специалистам из других регионов оказывают дополнительную поддержку правительство Подмосковья и администрация округа.

Жители подняли темы доступности узких специалистов, лекарственного обеспечения льготников и работы электронных сервисов. Часть обращений удалось решить сразу. Так, после жалобы на трудности с записью к детскому ортопеду главврач пояснил, что с 1 июня в поликлинике работает еще один хирург-ортопед, и записал ребенка на прием. Представители министерства заверили, что все обращения зафиксированы и по каждому будет проведена проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.