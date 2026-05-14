В Дмитровском округе провели выездную администрацию в Новосиньково

Выездная администрация прошла 13 мая в поселке Новосиньково Дмитровского округа. Глава муниципалитета Михаил Шувалов вместе с профильными заместителями рассмотрел обращения жителей по дорогам, газификации и жилищным вопросам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители села Внуково попросили ускорить установку детской площадки. Глава округа сообщил, что монтаж запланирован на ближайшее время, однако место размещения пока не определено. В ближайшие дни заместители главы выедут во Внуково, чтобы вместе с жителями выбрать подходящую площадку.

Житель Синьково Николай поблагодарил за открытие муниципальной бани в Дмитрове и предложил создать аналогичный объект в своем селе. По его словам, такая баня будет востребована. Михаил Шувалов поручил заместителю Сергею Гудзь проработать этот вопрос.

«Выездные администрации — это возможность напрямую услышать людей и вместе найти решение. Большинство вопросов решаем на месте, остальные берем в работу. Важно, чтобы каждый заявитель получил ответ», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Выездные администрации в округе проводят регулярно. Такой формат позволяет жителям напрямую обратиться к представителям власти и получить разъяснения или помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.