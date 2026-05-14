В Дмитровском округе провели субботник на Перемиловской высоте

Жители Дмитровского округа накануне 9 мая провели семейный субботник на мемориале «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте и привели в порядок памятную доску и прилегающую территорию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перемиловская высота — место, где в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Накануне Дня Победы сюда приехал дмитровчанин Павел Касаджик вместе с сыном Ильей, чтобы почтить память павших. Заметив пыль на памятной доске и траву между плитками, они решили привести территорию в порядок.

К инициативе присоединились воспитанницы ДЮСШ «Дмитровская дружина» — сестры Владислава, Алена и Мария Самоцуповы. За пять часов волонтеры помыли доску, очистили буквы, пропололи траву и убрали мусор. Во время работы Павел Касаджик рассказывал школьницам о боях у Перемилово и Яхромы, а также о декабрьском наступлении 1941 года. Участники субботника исполнили песни военных лет.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов вручил Павлу Касаджику, его сыну и сестрам Самоцуповым благодарственные письма за вклад в сохранение мемориала.

«Спасибо им за неравнодушие и преданность памяти павших героев. Такие люди — настоящая опора нашего округа и пример для всех», — подчеркнул Михаил Шувалов.

В администрации округа также напомнили, что с 2026 по 2029 год запланировано комплексное восстановление мемориального комплекса площадью 6,5 га. Проект включает разработку архитектурной концепции, реставрацию скульптуры солдата, ремонт и сохранение объекта, благоустройство и озеленение территории, восстановление подпорных стен и мемориальных плит, обновление постамента и пешеходного спуска с учетом доступа маломобильных граждан. В настоящее время готовится документация для прохождения экспертизы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.