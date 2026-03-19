В Дмитровском округе провели флешмоб в честь Крымской весны

Праздничный флешмоб к 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел на Советской площади в Дмитрове. В акции приняли участие около 350 жителей, включая студентов, волонтеров и депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициаторами выступили творческие коллективы округа, студенческое сообщество, а также общественные и политические объединения. В акции участвовали воспитанники детских студий, сотрудники учреждений спорта и культуры, депутаты совета депутатов округа, студенты Дмитровского техникума, активисты и волонтеры Подмосковья.

Кульминацией стало исполнение песни, посвященной Крымской весне. Участники с российскими триколорами развернули в центре площади два больших государственных флага. Многие прохожие снимали происходящее на телефоны, а дети подпевали знакомым мелодиям.

«Этим флешмобом мы напомнили, что величие России — в единстве ее народа и в нашей общей поддержке друг друга», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«18 марта 2014 года была исполнена воля крымчан, высказанная на референдуме, — быть с Россией вместе и навсегда. Этот день стал праздником для крымчан и всего народа России», — отметила депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.