В Дмитровском округе прошли рождественские богослужения в 82 храмах

В рождественскую ночь богослужения прошли во всех действующих храмах Дмитровского округа. Их специально украсили к празднику. Службы посетили жители разных возрастов, многие приходили целыми семьями. Для большинства это устойчивая традиция, объединяющая поколения и поддерживающая духовные ценности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день 84 священнослужителя из Дмитровского, Яхромского, Рогачевского и монастырского благочиний совершили праздничные богослужения в 82 храмах. Наиболее многочисленные службы прошли в Успенском кафедральном соборе, Борисоглебском, Пешношском и Спасо-Влахернском монастырях.

Глава округа Михаил Шувалов вместе с прихожанами встретил праздник в Успенском соборе. Он принял участие в богослужении и поздравил жителей округа с Рождеством.

«Рождество Христово наполняет сердца особой радостью и теплом. В эти дни хочется пожелать всем крепкого здоровья, веры в добро и мирного неба над головой. Пусть в каждом доме будет больше заботы, любви и простого человеческого счастья», — отметил Михаил Николаевич.

Особое внимание в этот день уделили детям: яркие рождественские утренники прошли в Спасском, Сретенском и Троицком соборах Яхромы, Дубовском храме Дубровок и Ильинском храме Синьково.

Тысячи жителей округа собрались, чтобы прославить Родившегося Спасителя. В каждом храме были оглашены Рождественские поздравления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Правящего Архиерея Сергиево-Посадской епархии Преосвященного Кирилла, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского.

Свое первое Рождество встретил приход храма Георгия Победоносца в Дмитрове, который совсем недавно был освящен епископом Кириллом.

