5 апреля жители Дмитровского округа присоединились к масштабной просветительской акции — «Тотальный диктант», которая в этом году отметила 22-летие. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

«Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. В ней принимают участие как носители языка, так и те, кто изучает русский в качестве иностранного или неродного.

В Дмитровском округе площадками для написания диктанта стали Дмитровская центральная библиотека и Подмосковный политехнический колледж. 50 человек смогли проверить свои знания и присоединиться к тысячам участников по всей стране и за рубежом.

«Грамотная речь и письмо — это основа не только образования, но и культуры в целом. С каждым годом все больше людей присоединяется к этой важной акции, которая объединяет любителей русского языка с 2004 года. Благодарю всех участников, проявивших интерес к русскому языку, а также организаторов, которые сделали возможным проведение этой замечательной акции в нашем округе», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Результаты диктанта участники смогут узнать в личном кабинете на официальном сайте проекта.

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