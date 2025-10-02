В Дмитровском округе прошла очередная выездная администрация

Во время выездного приема к временно исполняющему полномочия главы округа Михаилу Шувалову жители обратились с различными вопросами. Так, одна из обратившихся попросила Михаила Николаевича помочь ей реализовать право на внеочередное получение земельного участка под строительство дома, поскольку она воспитывает ребенка-инвалида детства. Михаил Шувалов заверил, что их семье обязательно помогут, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Другая заявительница, муж которой сейчас находится на СВО, проживает с двумя детьми в комнате коммунальной квартиры в аварийном доме и ожидает третьего ребенка. Женщина выразила опасение, что при переселении их семье снова предоставят комнату в коммуналке. «Из аварийного жилого фонда мы переселяем людей только в индивидуальные квартиры», — подчеркнул Михаил Шувалов и дал поручение своему заместителю Сергею Гудзю рассмотреть возможность предоставления отдельного жилья семье участника СВО, которая вскоре станет многодетной. Обращение жены бойца Михаил Шувалов взял под личный контроль.

Еще одна жительница попросила помочь с утеплением фасада дома № 34 по улице Московской в поселке Деденево. Глава округа поручил своему заместителю Юрию Головкову оказать содействие в решении этого вопроса. Также заявительница обратилась с просьбой помочь приобрести инвалидную коляску для своей одинокой пожилой соседки, которая без специальных средств не может передвигаться. Михаил Шувалов попросил депутатов Совета депутатов округа Андрея Савина и Александра Корнева помочь в этом вопросе. Коляска вскоре будет обязательно приобретена и передана женщине.

Жительница пос. Деденево поблагодарила Михаила Шувалова и его команду за решение давней проблемы — строительства дороги к участкам, выделенным многодетным семьям. «Много лет мы не могли добиться результата, а вы взяли и сделали для нас подъезд к нашим домам. Огромное спасибо!» — сказала она. Также она попросила Михаила Николаевича обратить внимание на пешеходный переход около старой автозаправки за железнодорожным переездом: он расположен на повороте, плохо просматривается, и им активно пользуются как взрослые, так и дети, которые ходят по нему в школу.

Врип главы округа дал поручение своему заместителю Юрию Головкову выехать на место, оценить обстановку и предложить меры для повышения безопасности перехода на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.