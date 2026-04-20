В Дмитровском округе прошел концерт «Крылья тыла»

Благотворительный концерт «Крылья тыла» прошел в центре культурного развития «Яхромский» в Дмитровском округе. Ветераны СВО, действующие бойцы, их семьи и волонтеры объединились, чтобы поддержать защитников Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре культурного развития «Яхромский» состоялся благотворительный концерт «Крылья тыла». В зале собрались ветераны специальной военной операции, действующие военнослужащие, их семьи, волонтеры и жители округа. Участников объединили чувство благодарности защитникам и поддержка фронта.

Для зрителей выступила исполнительница русских народных и авторских песен Татьяна Сидорова. Творческие номера представили и ветераны СВО. Их выступления стали одними из самых трогательных моментов вечера.

Благодарственными письмами отметили активистов волонтерских объединений «Надежный тыл», «Материнские руки» и комитета семей воинов Отечества. Добровольцы плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и поддерживают бойцов на передовой.

В музей СВО в Дмитрове передали новые экспонаты — элементы вооружения Вооруженных сил России, доставленные с передовой. Организаторы подчеркнули, что сохранение этих свидетельств важно для будущих поколений.

«Ветераны, действующие бойцы, волонтеры, семьи — все показали: наш тыл — надежный, наш дух — несгибаемый. “Крылья тыла” — это не просто название концерта. Это крылья, которые несут нашу общую веру в Победу. Спасибо каждому, кто плетет сеть, кто пишет письмо солдату, кто ждет и верит. Своих не бросаем — и вместе мы обязательно победим», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Проект реализуют министерство территориальной политики Московской области и ассоциация ветеранов СВО. Концерты проходят на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.