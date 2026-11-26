Новые сети уличного освещения протяженностью более 28 километров строят в 18 населенных пунктах Дмитровского округа по программе «Светлый город». Ход работ обсудили 24 ноября на оперативном совещании под руководством главы округа Михаила Шувалова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самый протяженный участок новых линий освещения обустраивают в деревне Лупаново — более 15 километров с 404 светильниками. На улице Сиреневой в поселке Буденновец прокладывают почти 2,1 километра сетей для 63 светильников, на Зареченской улице в Насадкино — 1,8 километра для 50 светильников.

Новые линии также появятся в Дмитрове, Горшково, Новосиньково, Бунятино, Жестылево, Надеждино, Бирлово, Федотово, поселке совхоза Останкино, Озерецком, Левково, Комаровке и Ермолино. На момент совещания были установлены 99 из 128 запланированных опор.

Одновременно специалисты обновляют существующее освещение по 29 адресам. Уже заменены 1196 из 1245 запланированных светильников и установлены 80 шкафов управления наружным освещением.

«Сейчас многие жители выходят из дома и возвращаются с работы уже в темноте. Поэтому освещение дорог и пешеходных маршрутов особенно важно. В Лупаново, Буденновце, Насадкино и других населенных пунктах строим новые линии, а там, где сети уже есть, меняем светильники. Главное — довести работы до подключения, чтобы жители могли пользоваться освещенными маршрутами», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.