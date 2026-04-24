В Дмитровском округе подвели итоги «Студенческой весны 2026»

Темой фестиваля стала «Когда мы едины — мы непобедимы». Она перекликается с Годом единства народов России и задала общий тон мероприятию. На сцене выступили студенты Дмитровского техникума, Подмосковного политехнического колледжа и Дмитровского рыбохозяйственного технологического института.

Участники подготовили песни о любви к родному краю, танцевальные постановки и театральные зарисовки. По итогам конкурса жюри присудило награду за «Лучший концерт» Дмитровскому техникуму, за «Лучшую актерскую игру» — Подмосковному политехническому колледжу, а за «Филигранность концепции» — Дмитровскому рыбохозяйственному технологическому институту.

Заместитель председателя совета депутатов Дмитровского муниципального округа Александр Корнев вручил участникам и победителям подарки. В организации концерта помогали волонтеры Подмосковья: они встречали гостей и работали за кулисами.

«Студенческая весна» показала, насколько талантливая и энергичная молодежь живет и учится в округе. Рад, что ребята подходят к подготовке так ответственно и творчески. Такие проекты делают округ ярче и моложе», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Фестиваль ежегодно дает студентам возможность проявить себя, получить сценический опыт и поработать в команде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.