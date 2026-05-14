В Дмитровском округе подвели итоги года «Движения Первых»

Торжественное завершение учебного года «Движения Первых» и встреча проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут» прошли 13 мая в Дмитрове. Активистов и наставников наградили, а школьникам рассказали о грантах и федеральных инициативах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия состоялись в Доме детского творчества «Радуга». В церемонии приняли участие активисты движения, наставники и почетные гости. Лучших участников и их наставников отметили наградами регионального отделения Движения Первых Московской области и управления образования администрации Дмитровского округа.

С напутствиями выступили депутат Мособлдумы Марина Шевченко, заместитель начальника управления образования Оксана Чернова, председатель совета директоров округа Игорь Макаров и депутат совета депутатов Юлия Хазова. Признание получили представители Инженерной школы, школ №3, 5, 8, 9, 10, Синьковской школы №2, Икшинской, Рыбненской школы и образовательного комплекса «Некрасовский». Программа включала концерт, дискотеку и вручение подарков от партнеров.

Параллельно прошла вторая встреча проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут», который реализуется при поддержке федеральной программы «Новые смыслы» от «Росмолодежи». Участники обсудили гранты, форумы и другие инструменты молодежной политики, а также возможности для запуска собственных инициатив.

«Видеть, как ребята сами тянутся к новым знаниям, ищут возможности для самореализации, — дорогого стоит. „Проводники смыслов“ дают им понятные инструменты: гранты, форумы, поддержку наставников. А итоговое мероприятие показало, сколько талантливых, неравнодушных ребят растет в нашем округе», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Впереди у школьников экзамены и каникулы, а у Движения Первых — новые встречи и проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться— всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.