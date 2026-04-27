В Дмитровском округе Подмосковья устраняют последствия снегопада

Коммунальные и энергетические службы Дмитровского округа работают в усиленном режиме после сильного снегопада, вызвавшего перебои с электроснабжением. В муниципалитете создан оперативный штаб, решения принимают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитровский округ стал одним из пяти муниципалитетов Подмосковья, принявших основной удар непогоды. Из-за снегопада произошли отключения электроэнергии. Для координации действий сформирован штаб, на базе РЭСов организованы муниципальные пункты управления, доклады о ситуации поступают ежечасно.

Повреждения на линиях электропередачи устраняют 21 бригада «Россетей». Специалисты «Мособлэнерго» участвуют в переключениях и восстановлении сетей. Три бригады дмитровского филиала «Мособллеса» расчищают упавшие деревья. Задействованы региональные и муниципальные дорожные службы, а также службы благоустройства — всего более 250 человек и десятки единиц техники. Дополнительно в округ направлены еще пять бригад из других муниципалитетов области.

На каждый фидер направлена бригада для обследования и оперативного переключения. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения. По прогнозам, к вечеру ожидается усиление ветра, что может привести к новым отключениям, поэтому силы сосредоточены в РЭСах на случай ухудшения обстановки.

«Ситуация под контролем. Видим и фиксируем все обращения от жителей. Оперативные группы принимают и отрабатывают заявки по всем вопросам, связанным с последствиями непогоды. Задача — максимально быстро устранить последствия стихии и вернуть электричество в дома», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.