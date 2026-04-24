В Дмитровском округе Подмосковья 29 подростков получили паспорта

Паспорта получили юноши и девушки, которым в апреле исполнилось 14 лет. К школьникам обратился глава муниципалитета Михаил Шувалов, отметив важность события и ответственности гражданина страны.

«Сегодня вы получаете свой первый паспорт и становитесь частью нашей великой страны с уникальной культурой и историей. Вы быстро взрослеете, скоро выберете свой путь и профессию. Делайте свое дело только с любовью и лучше всех. Берегите паспорт и гордитесь тем, что вы — граждане России», — сказал Михаил Шувалов.

После напутственных слов он вручил каждому подростку документ и пожелал успехов в учебе. Среди участников церемонии были братья Алексей и Александр Шалыгины, ученики школы №8. Их мама Зинаида отметила, что в ее время получение паспорта проходило в обычном порядке, а торжественный формат делает событие особенно памятным.

В администрации напомнили, что церемония проходит ежемесячно. Родители могут сообщить о желании принять участие специалисту МФЦ при подаче документов, чтобы подросток получил паспорт в праздничной обстановке.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.