В Дмитровском округе отметили День беременных в больнице

День беременных впервые прошел 7 апреля в Дмитровской больнице в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Для будущих мам организовали молебен, духовную встречу и вручение памятных подарков, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

Праздничные мероприятия объединили медицинских работников, священнослужителей и жительниц округа, ожидающих рождения детей. По инициативе администрации больницы и при участии настоятеля Пантелеимоновского храма отца Артемия Базатина для пациенток женской консультации и родильного дома подготовили духовную программу.

Священник рассказал об истории Благовещения и значении материнства в православной традиции, после чего благословил женщин. Молебен прошел сначала в женской консультации, затем в родильном доме. Заведующий роддомом Михаил Цурцумия обратился к будущим мамам.

«В грузинском языке беременность называют „две души“, подчеркивая неразрывную связь матери и ребенка», — отметил Михаил Цурцумия.

Каждой участнице вручили теплые пинетки, акафист, икону Божией Матери «Помощница в родах» и молитвослов.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов поблагодарил организаторов мероприятия.

«Для нас приоритетом является качество жизни семей в округе, а начинается она с качественной заботы о беременных женщинах», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян поблагодарил священника за визит и отметил важность сочетания медицинской и духовной поддержки. День беременных в России отмечают дважды в год — в апреле и октябре. Праздник направлен на формирование бережного отношения к материнству и детству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.