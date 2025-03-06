В Дмитровском округе определились первые победители Единой школьной лиги

В Дмитровском округе успешно завершился первый этап соревнований в рамках Единой школьной лиги, где были выявлены сильнейшие команды в шахматном турнире. Финальные игры прошли в Центре детского творчества «Радуга», собрав лучших юных шахматистов округа: участие приняли девять школьных команд, каждая из которых продемонстрировала высокий уровень подготовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам турнира команда Синьковской школы № 1 заняла первое место, набрав впечатляющие 39 очков. Второе место с 32,5 очками досталось Лицею № 4, а бронзовые медали завоевала Катуаровская школа, набрав 29,5 очков. Дмитровская школа № 10 остановилась в шаге от пьедестала, уступив всего 0,5 очка.

Лучшими игроками финального этапа стали Мери Саакян (Синьковская школа № 1) и Михаил Панкратов (Лицей № 4).

«Поздравляю команду Синьковской школы № 1 с заслуженной победой и желаю всем участникам предстоящих соревнований ярких побед и незабываемых эмоций!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Соревнования Единой школьной лиги продолжатся 10 марта. На базе ФОКа стадиона «Локомотив» пройдут полуфиналы и финалы волейбольного турнира. 13 марта на стадионе «Локомотив» состоятся решающие игры по футзалу, а 18 марта в ФОКе СК «Синьково» определятся победители турнира по баскетболу 3×3.

Проект Единой школьной лиги инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым и проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства образования и Дирекции по организации спортивных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.