В Дмитровском округе очистили 1,8 км русел рек и семь прудов

Администрация Дмитровского округа в 2026 году расчищает реки и пруды, а также готовит территории к пропуску паводковых вод. Уже очистили 1,8 км русел рек и семь прудов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Дмитровского муниципального округа продолжает расчистку рек и прудов, а также подготовку территорий к безаварийному пропуску паводковых и половодных вод.

Специалисты завершили очистку участков рек Икша, Кухолка, Варваровка и Березовец протяженностью 1,8 км и площадью 19 тыс. кв. м. Дополнительный контракт заключили на расчистку около 3,5 км рек Яхрома, Икша, Матусовка и безымянного ручья у СНТ «Бонитет». Подрядчик уже очистил 900 м Яхромы в районе СНТ «Каменка». На Дятлинке у гидротехнического сооружения деревни Карпово ликвидировали бобрятник.

По программе «Экология и окружающая среда» планируют механизированно очистить 16 прудов площадью 51 165 кв. м. Работы завершили на семи водоемах в Лучинском, Клюшникове, Пулихе, Хвостове, Матвейкове, Нестерове и Дядькове. Также очистили пруды в Лупанове, Дмитрове и Яхроме; далее работы проведут в Бабаихе, Зараменье и Василеве.

По программе «100 прудов и озер» привели в порядок пруд в Ассаурове площадью 33 680 кв. м и озеро Круглое в Рыбаках площадью более 100 га. Перед началом работ волонтеры провели субботники.

«Чистые реки и пруды — это не только комфортная среда для жителей, но и залог экологического благополучия всего округа. Мы продолжим эту работу, чтобы наши водоемы радовали людей и сохраняли чистоту для будущих поколений», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.