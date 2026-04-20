В Дмитровском округе наградили лучших работников на празднике труда

Торжественное мероприятие ко Дню труда Московской области прошло 17 апреля в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Награды получили представители разных профессий, ветераны и общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зале собрались строители, коммунальщики, врачи, аграрии, волонтеры, студенты и ветераны труда. В церемонии приняли участие глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«Каждый из вас прославляет своим трудом не только наш округ, но и все Подмосковье, и страну. Любовь к труду — это возможность развивать себя на благо всех. У нашего округа есть успехи и достижения в каждой сфере, и за ними стоит труд конкретных людей. Мы должны это помнить и гордиться», — сказал Михаил Шувалов.

Василий Кузнецов подчеркнул, что люди труда делают регион сильнее, лучше и красивее.

В ходе церемонии вручили благодарности губернатора Московской области Сергею Горшеневу, Виталию Шалаеву, Анатолию Романову и Анне Худяковой. Благодарственные письма получили Лариса Горюнова, Светлана Водовозова, Николай Миньков и Максим Кузякин.

Почетную грамоту Мособлдумы Татьяне Черныш и благодарственные письма ряду специалистов вручил депутат Московской областной думы Александр Орлов.

«В Дмитровском округе живут трудолюбивые и талантливые люди, которых объединяет ответственное отношение к делу и любовь к родному краю», — отметил Александр Орлов.

По традиции ветеранам труда подарили букеты роз. Творческие коллективы ЦДК «Созвездие» подготовили для гостей концертную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.