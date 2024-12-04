В Дмитровском округе на Аллее Славы завершили установку стены памяти

На Аллее Славы в Дмитрове завершили установку стены памяти. На нее перенесли имена Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы, Почетных жителей округа. Рядом с объектом планируется уложить брусчатку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сохранение памяти о выдающихся жителях и уроженцах Дмитровской земли будет неукоснительно сохранятся. Это наше общее наследие, наша гордость. Мы должны бережно хранить и передавать эту информацию будущим поколениям, чтобы они могли узнать о наших знаменитых земляках и гордиться своими корнями», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского г. о. Иван Курданин.

В этом году на Аллее Славы были проведены масштабные работы по благоустройству. Специалисты провели планировку территории, подсыпали плодородный грунт и высадили новые кустарники. Вместо брусчатки на пешеходной части уложили асфальт. Также были установлены скамейки, оборудованы освещение и видеонаблюдение

В скором времени здесь планируется установить качели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.