В Дмитровском округе к работе приступил 71 новый учитель

С 1 сентября 2024 года к работе приступил 71 новый учитель, из них 30 — выпускники ВУЗов, завершивших обучение по целевым договорам в 2024 году. На сегодняшний день в Дмитровском округе 1 423 педагога. Обеспеченность учителями составляет 100%, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 января в Подмосковье проиндексировали заработную плату всем педагогам. Кроме того, в регионе действует ряд мер поддержки учителей. Одна из самых востребованных — компенсация аренды жилья (от 20 до 30 тыс. руб. ежемесячно), а также программа «Социальная ипотека», пособие молодым специалистам (50 тыс. при трудоустройстве и 100 тыс. по окончании второго года работы) и т. д. Так, 88 наших учителей получают компенсацию аренды жилья от Московской области, 7 учителей, не входящих в перечень получателей от Московской области, будут получать компенсацию аренды жилья из средств Дмитровского муниципального округа.

Также в дополнение к региональным действуют муниципальные меры поддержки. В частности, предоставление единовременных выплат в виде грантов — 150 тысяч рублей учителям-предметникам, привлеченным из иных территорий, а также за достижения в педагогической деятельности.

С 1 сентября 2025 планируется трудоустройство 19 выпускников ВУЗов, завершивших обучение по целевым договорам в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.